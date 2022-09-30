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Найближчим часом будуть хороші новини, – Резніков

Анастасія Диняк

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найближчим часом варто чекати на «хороші новини». Про це він написав у Twitter.

Так, Резніков після розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном анонсував хороші новини. Чого саме вони будуть стосуватися міністр не уточнив.

«Мав телефонну розмову з міністром оборони США. Обговорили новини з фронту, Рамштайн 6 та шляхи посилення наших спроможностей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом», – написав він.

Також посадовець додав, що Ллойд Остін ІІІ підтвердив, що США не визнає псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

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