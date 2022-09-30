Дмитро Кулеба: «Членство України в НАТО давно назріло і перезріло»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про заявку на прискорений вступ України до НАТО:

Історичні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України під головуванням Президента Зеленського.

Ось тезово позиція, яку я висловив на засіданні, доповідаючи з пункту порядку денного «Про забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору»:

Сьогодні гарантування колективної безпеки України та євроатлантичного простору є питанням не лише засідання Ради національної безпеки та оборони України, але і, без перебільшення, кожної столиці євроатлантичного простору.

Дійсно, всі так звані “референдуми” відбулися за тими ж методичками, що у 2014 році. Але ситуація в світі та реакція світу на ці дії буде кардинально іншою.

Свідченням цьому є вчорашня принципова і категорична заява Генерального секретаря ООН. Зазвичай Генсеки вкрай обережні у таких питаннях. Але не цього разу. Це результат спілкування з Генсеком Президента Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака, які провели не один раунд переговорів з паном Гутеррешем і знайшли аргументи, щоб переконати: або зараз ми всі реально б’ємо по руках Путіну, або про міжнародний мир і безпеку можна забути.

Сьогодні гарантувати колективну безпеку України та євроатлантичного простору можна лише забезпечивши дію семи елементів.

Розширення міжнародної коаліції на підтримку України. На це працює інтенсивна дипломатія останніх тижнів, включно з десятками переговорів Президента та активною роботою української делегації на Генасамблеї ООН, де ми зосередили свою увагу на залученні, насамперед, країн Азії, Африки та Латинської Америки. Збільшення постачання зброї до України, зняття усіх політичних перепон для всіх типів та обсягів зброї для українського війська. Ми зробимо все, щоб після цієї спроби анексії Україна отримала ще більше зброї. Суттєве підвищення санкцій проти Росії у секторах енергетики, фінансів, атомної енергетики та інших. Вступ України в НАТО та ЄС. Членство України в НАТО давно назріло і перезріло. Україна вже є невід’ємною складовою євроатлантичної безпеки. Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних Сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє наших партнерам обнулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року. Київський безпековий договір як гарантія безпеки для України на шляху до нашого членства в НАТО. Київський безпековий договір як модель безпеки для всіх країн, які не є учасниками колективних договорів безпеки або поки не мають гарантій безпеки від третіх країн. Активна протидія інших країн євроатлантичного простору російським військовим та гібридним загрозам, а також впровадження ними ефективної стратегії ядерного стримування Росії.

Перемога України – це і є безпека усього євроатлантичного простору. Альтернативи цьому немає.

І наш сигнал усьому світові та державі-агресору сьогодні: намагаючись анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, Путін намагається захопити території, які він навіть фізично не контролює на землі. Для України нічого не змінюється: ми продовжуємо звільняти нашу землю і свій народ, відновлюючи нашу територіальну цілісність».

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