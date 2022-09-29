Україна провела з рф ще один обмін з полоненими

29 вересня Україна звільнила з російського полону ще шістьох людей: додому повернулись четверо морських піхотинців та двоє цивільних. Про це повідомив у Facebook голова офісу президента Андрій Єрмак.

З полону повернулись офіцери Олексій Булахов та Микола Костенко. Солдати Людмила Герасименко та Іван Земляной. Цивільні Вікторія Андруша та Яна Майборода.

Звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь.

Цивільну Вікторію Андрушу 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до рф і утримували в Курському СІЗО. Яна Майборода опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Голова ОП додав, що переговори щодо наступних обмінів продовжуються. Впродовж цього місяця Україна повернули 235 своїх людей.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

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