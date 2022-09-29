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У Самборі наркодилеру конфіскували майно і відправили за грати на 9 років

Андрій Котенський

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У Самборі суд визнав 27-річного мешканця Стрия винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це львівському порталу повідомили у преслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурор у суді довів, що чоловік, використовуючи телеграм-канали поширював оголошення щодо збуту психотропної речовини «PVP». Зазначені речовини засуджений отримував через поштові відділення, після чого сортував та в подальшому збував їх методом закладок мешканцям Стрийської громади.

Під час обшуку у помешканні фігуранта виявлено пакетики із наркотиками та засоби для фасування.

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