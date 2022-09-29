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У Львові облаштують ще сім паркувальних майданчиків

Ольга Денисяка

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У Львові облаштують 7 нових платних майданчиків для паркування, загальною кількістю 112 машиномісць. Відповідне рішення 29 вересня затвердили на сесії міської ради, передає пресслужба мерії.

Нові паркувальні майданчики будуть розмі щені за такими адресами:

  • вул. О.Карпінського – 28 паркомісць;
  • вул. Архітекторська – 18 паркомісць;
  • вул. М.Щепкіна – 10 паркомісць;
  • вул. Академіка А.Люльки – 7 паркомісць;
  • вул. Патріарха Димитрія Яреми – 25 паркомісць;
  • вул. Студентська – 9 паркомісць;
  • вул. Замарстинівська, 171 – 15 паркомісць.

Для визначення оператора паркування на цих локаціях буде оголошено конкурс. Крім того, відповідно до ухвали сесії, на існуючому майданчику для платного паркування на вул. Хоткевича, 10 збільшать кількість паркомісць – з 25 до 66.

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