Своїм обстрілом рашисти поранили 13 працівників підприємства на Дніпропетровщині

У четвер вранці, 29 вересня, російські окупаційні війська обстріляли забороненими касетними снарядами Зеленодольську громаду, що на Дніпропетровщині. «Приліт» прийшовся на підприємство, наразі відомо про 13 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

Рашисти обстріляли Криворізький район із «Ураганів». При цьому вони застосували касетні боєприпаси, які заборонені до застосування Женевською конвенцією.

Під удар потрапило підприємство, розташоване у Зеленодольській громаді, що на межі Дніпропетровської та Херсонської областей. Попередньо відомо, що поранено 13 працівників.

Також пошкоджена адміністративна будівля підприємства. Остаточні руйнування та кількість постраждалих уточнюється.

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