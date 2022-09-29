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Миколаїв обстріляли касетними снарядами, є жертви

Ольга Денисяка

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29 вересня російські війська обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Внаслідок обстрілу стався вибух в районі зупинки громадського транспорту, є жертви. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Мер міста написав, що зараз на місці працюють всі відповідні служби  пообіцяв оприлюднити всі деталі згодом.

«Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім», – йдеться в повіомленні Олександра Сєнкевича.

Пізніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва заявила у Facebook, що внаслідок вибуху двоє осіб загинуло, ще 12 – поранені.

«Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту у людному районі міста! Саме тоді, коли мирні мешканці поверталися до дому. Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз – 2 загиблих, 12 поранених. До міста влучення виїхали бригади швидкої допомоги», – зазначила голова Миколаївської облради.

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 Фото: NOVOSTI-N.ORG

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