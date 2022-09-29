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Іво Бобул дасть додатковий благодійний концерт у Львові на підтримку ЗСУ

Омелян Шевчук

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Через великий попит у Львові 18 жовтня відбудеться додатковий благодійний концерт для підтримки ЗСУ Іво Бобула.  Початок додаткового концерту о 17:00, повідомили організатори. 

Програма концерту буде оновлена, адже Іво Бобул презентує абсолютно нові пісні, написані під час війни в Україні. Прозвучать також відомі пісні, а цікавинкою стане виконання його авторських пісень румунською мовою. 

«Артист, унікальний тембр голосу якого не сплутаєш із жодним іншим… Іво Бобул – Народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б не чула «Душі криницю», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «На Україну повернусь», «Осінній сад», «Скрипалю»,  «Мадонно Україно!», «Одна-єдина». Запрошуємо зустрітись, поспівати ці пісні разом, підтримати один одного емоційно і, звичайно, підтримати наших військових», – кличуть організатори. 

Щороку співак презентує програми, де завжди по-різному, проте гармонійно поєднуються улюблені шлягери та абсолютно нова пісенна лірика, несподівані кавер-версії світових хітів, пристрасні рок-балади та романси, яких так проникливо, як Іво Бобул, не виконає ніхто.

Квитки на концерт о 17:00  тут:  concert.ua
Квитки о 19:30 тут: kasa.in.ua

Варто зазначити, що Іво Бобул активно дає благодійні концерти для наших воїнів у військових частинах. 

Концерт у Львові  є частиною туру артиста по містах західної України. 

14 жовтня Іво Бобул виступить у Тернополі (Драмтеатр); 15 жовтня – у Драмтеатрі в Івано-Франківську; 16 жовтня – у філармонії в Чернівцях; 17 жовтня в РЦ «Промінь» у Луцьку; 18 жовтня – у Львові (театр ім. М. Заньковецької); 19 жовтня – у Рівному (Драмтеатр).

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