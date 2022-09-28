ЗСУ ліквідували ще щонайменше 400 окупантів та ворожий літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 58 150 військових, 2 312 танків, 262 літаки та 224 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 28 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 58 150 (+400) осіб,
- танків ‒ 2 312 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 889 (+8) од,
- артилерійських систем – 1 381 (+3) од,
- РСЗВ ‒ 331 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
- літаків – 262 (+1) од,
- гелікоптерів – 224 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 742 (+12) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 989 (+12),
- Крилаті ракети – 242 (+1);
- Спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк