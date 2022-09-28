ЗСУ ліквідували ще щонайменше 400 окупантів та ворожий літак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 58 150 військових, 2 312 танків, 262 літаки та 224 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 28 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 58 150 (+400) осіб,

танків ‒ 2 312 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 889 (+8) од,

артилерійських систем – 1 381 (+3) од,

РСЗВ ‒ 331 (+0) од,

засоби ППО ‒ 175 (+0) од,

літаків – 262 (+1) од,

гелікоптерів – 224 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 742 (+12) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 989 (+12),

Крилаті ракети – 242 (+1);

Спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.