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ЗСУ ліквідували ще щонайменше 400 окупантів та ворожий літак

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 58 150 військових, 2 312 танків, 262 літаки та 224 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 28 вересня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 58 150 (+400) осіб,
  • танків ‒ 2 312 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 889 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 381 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 331 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
  • літаків – 262 (+1) од,
  • гелікоптерів – 224 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 742 (+12) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 989 (+12),
  • Крилаті ракети – 242 (+1);
  • Спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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