Українські захисники відбили більше десятка атак окупантів

На 217 добу війни російські окупаційні війська й далі намагаються захопити всю Донеччину, там йдуть активні бої. ЗСУ відбили більше десятка ворожих атак. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 28 вересня.

Ворог продовжує спроби повністю окупувати Донецьку область та утримати тимчасово захоплені території, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку.

Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

За добу окупанти завдали два ракетні та три авіаційні удари, здійснили понад шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках рашисти обстріляли населені пункти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку – Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

на Новопавлівському напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку під ворожим вогнем опинились понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на цьому напрямку до 40 вильотів безпілотників.

«У Росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають заходи так званої «часткової» мобілізації. У віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягають усі чоловіки визначеної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокими є випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за 60 років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації», – кажуть у Генштабі

Відомо, що новоприбулому особовому складу на збірні пункти Бєлгородської та Ростовської областей кажуть, що кожен повинен власним коштом придбати собі зимову форму і засоби захисту.

Крім того, чоловіки призовного віку продовжують шукати способів ухилення від мобілізації. Так, в окупованому Криму призовники намагаються відкупитись хабарами, виїхати за кордон РФ, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Павлівка, Безіменне, Новомихайлівка та Миколаївка Друга (Запорізька область).

Для підтримки дій наземних угруповань українська авіація вдарили по двох опорних пунктах рашистів. А ракетні війська й артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.