СБУ встановила осіб, які розстрілювали евакуаційні колони на Київщині

Служба безпеки України встановила особи російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля на Київщині. П’ятьом росіянам повідомили про підозру. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, йдеться про п’ятьох військових, які 25 лютого під час евакуації з окупованого Гостомеля розстріляли десять цивільних автомобілів. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще шестеро – отримали важкі поранення.

За даними правоохоронців, до злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (ОМОН) по Красноярському краю.

Наказ стріляти по цивільним віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування Росгвардії по Красноярському краю. В результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти.

Орім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

Зазначимо, росіяни в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської упродовж понад шести годин розстрілювали легкові автомобілі з місцевими жителями, які намагались евакуюватись.

Голова Нацполіції Ігор Клименко додав, що росіяни обстрілювали автівки з кількох видів зброї. Найменша кількість влучань – 38 куль, найбільша – 178.

За даними Київської міської прокуратури, в ході слідства встановлено 11 потерпілих і 41 свідок злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Наразі п’ятьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.