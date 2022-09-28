«Російський ленд-ліз» став найбільшим постачальником зброї Україні, – Forbes

За повних сім місяців повномасштабної війни тільки за документально підтвердженими даними Україна отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем. Це більше, ніж постачали найбільші країни-партнери. Про це пише Forbes Україна.

Після контратаки ЗСУ на Харківщині, яка почалася 5 вересня, в мережі почали з’являтися десятки відео із покинутою російською технікою, складами боєприпасів і зброї. Ліси Ізюмського району в мережі назвали «Шервудським лісом», а численні покинуті російські склади під Куп’янськом і Балаклією – «печерами Аладдіна».

Внаслідок жесту «доброї волі» і поспішного «перегрупування» Росія випередила США, Польщу і Британію за кількістю танків, броньованих машин і артилерійських систем, переданих Збройним Силам України. Десятки одиниць техніки були покинуті в абсолютно справному технічному стані або із незначними технічними несправностями. Замість того, аби вивозити боєприпаси і зброю, росіяни часто забирали награбовану техніку і кольорові метали, кидаючи свою зброю в дарунок українській армії.

Покинуті склади і техніку продовжують знаходити й дотепер. За даними сайту Oryx, який здійснює оцінку втрат сторін за відео- і фото-підтвердженнями, ЗСУ отримали як трофеї на Харківщині 97 танків, 159 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем. Цієї зброї вистачить для формування цілої танкової бригади ЗСУ або до двох механізованих бригад.

Але очевидно, що не всі трофеї потрапили в об’єктив камер, тож реальна кількість захопленої ворожої техніки може бути ще більшою.

Таким чином під час контрнаступу на Харківщині російська армія «подарувала» ЗСУ техніки і зброї на понад 400 млн доларів.

+750 танків

Загалом, за даними проєкту Oryx, з початку війни ЗСУ «затрофеїли» 387 російських танків. Найбільшим постачальником танків після Росії є Польща, яка передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50-70 польської модернізації цих танків – РТ-91.

Також Україні передала свої радянські танки Чехія, яка мала до 90 танків Т-72 на складах і ще 30 Т-72 на озброєнні. Точна кількість переданих танків невідома, але зазвичай фігурують цифри близько 70 одиниць. Натомість Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4. Іще вісім танків Т-72 надала Північна Македонія.

Також Словенія пообіцяла Україні 28 старих танків M-55S (модернізація радянських Т-55) в обмін на 45 військових вантажівок від Німеччини.

Загалом же Україна захопила у Росії і отримала від партнерів близько 750 танків. Це майже стільки ж, скільки було на озброєнні ЗСУ на початок війни. За даними The Military Balance, станом на 2021 рік Україна мала 858 танків на озброєнні. Але це були переважно кращі танки – модернізовані Т-64.

Поки що жоден сучасний танк західними партнерами Україні не було надано. У ЗМІ неодноразово фігурувала неофіційна домовленість НАТО не постачати Україні сучасні танки.

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Подвоїна бронетехніка

Також з початку війни ЗСУ захопили понад 690 одиниць бронетехніки. Це більше, ніж Україна отримала від США.

За офіційними повідомленнями, Сполучені Штати передали Україні 200 БМП М113, 100 броньованих медичних машин, 40 броньованих машин М1224 MaxxPro і декілька сотень броньовиків HUMWEE.

Також Україна уклала контракт із Туреччиною на закупівлю 200 броньованих машин Kirpi. Принаймні частину з них уже надано, адже є відео їхньої участі в бойових діях. Іще 136 БМП М113 поставили спільно Данія, Австралія, Литва, Іспанія і Португалія.

Додатково Австралія і Британія надали близько 200 різних бронемашин: CVR(T), FV103 Spartans, Mastiff, Wolfhound, Husky і Bushmaster. Також країни Східної Європи поставили близько 200 радянських БМП-1 і БТР-80 та їхніх модернізацій.

Загалом Україна отримала і захопила близько 2300 одиниць броньованої техніки. Це стільки ж, скільки перебувало на озброєнні ЗСУ на початок війни.

Артилерія

Аналогічно Росія випередила США за кількістю «переданих» артилерійських систем. Загалом понад 167 артсистем було покинуто ворогом з початку війни. Майже третина з них – протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу.

Західні партнери передали Україні загалом близько 500 одиниць артилерії. Це як радянська техніка, яку постачали країни Східної Європи, так і натовські системи: гаубиці М777 і L118/119, САУ (самохідні артилерійські установки) М109, PzH2000, CEASAR та польські KRAB.

Наразі проти Росії застосовують близько 350 одиниць артилерії калібру НАТО. Точна кількість радянських систем невідома, адже боєприпасів до них залишається досить мало. Зауважимо, ще в середині літа секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що в Європі закінчуються радянські снаряди.

На початку війни Україна мала близько 1540 артилерійських систем на озброєнні. І втрати України в артилерії є найбільш відчутними.

Поки що Захід не поспішає передавати Україні більше артилерії. В останні місяці ЗСУ отримали від США лише кілька десятків легких гаубиць, а також нечисленні поставки САУ від Німеччини, Нідерландів, Норвегії і Польщі.

США поки що не передали жодної американської САУ М109, хоча ці системи уже передавали Україні Норвегія, Британія і Латвія. США мають більш як 1000 цих САУ.

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