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Росіяни здійснили понад 100 обстрілі із РСЗВ, – Генштаб

Анастасія Диняк

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У вівторок, 27 вересня, росіяни завдали 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 105 обстрілів з РСЗВ. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема Харків, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар’їнка. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка;

на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван;

на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БпЛА.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

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