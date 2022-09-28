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Росіяни продовжують невдалі спроби наступу на Бахмут, – британська розвідка

Анастасія Диняк

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Через політичний тиск російські військові змушені безрезультатно штурмувати Бахмут, замість того, щоб укріплювати власні позиції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Так, для наступу на Бахмут Росія використовує сили, які могли б посилити інші фланги. За даними британської розвідки, безрезультатні спроби можуть бути спровоковані політичним тиском.

Окрім того, у розвідці зазначили, що українські військові повільно просуваються принаймні на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл і Сіверський Донець.

На Луганщині російські окупанти намагаються посилити оборону через наступ ЗСУ. Важкі бої тривають і на Херсонщині. Так російські окупанти на правому березі Дніпра залишаються вразливими.

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