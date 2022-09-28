Росіяни атакували Дніпропетровщину з «Градів»

Російські окупанти обстрілювали з «Градів» та важкої артилерії. Зокрема по Нікополю завдали трьох ударів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у середу, 28 вересня, росіяни тричі вдарили по Нікополю. У місті пошкоджені понад десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також унаслідок обстрілів понівечені ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

Ворог залишив без світла майже вісім тисяч родин. Наразі на місцях працюють бригади енергетиків.

Також окупанти атакували Марганецьку громаду. Наслідки обстрілів з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Окрім того, у Криворізькому районі напередодні увечері ППО збила російську ракету Х-59.

За даними Резніченка, в області обійшлося без постраждалих.