ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни атакували Дніпропетровщину з «Градів»

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти обстрілювали з «Градів» та важкої артилерії. Зокрема по Нікополю завдали трьох ударів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у середу, 28 вересня, росіяни тричі вдарили по Нікополю. У місті пошкоджені понад десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також унаслідок обстрілів понівечені ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

Ворог залишив без світла майже вісім тисяч родин. Наразі на місцях працюють бригади енергетиків.

Також окупанти атакували Марганецьку громаду. Наслідки обстрілів з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Окрім того, у Криворізькому районі напередодні увечері ППО збила російську ракету Х-59.

За даними Резніченка, в області обійшлося без постраждалих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

всі статті
Львівський портал