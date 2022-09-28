Львівщина втратила захисника Мар’яна Галича

На Донеччині під час наступально-штурмових дій загинув житель села Карпатське Самбірського району Львівщини Мар’ян Галич, повідомила Боринська селищна рада.

Захисник загинув 25 вересня 2022 року у бою у населеному пункті Ямпіль, що на Донеччині.

Мар’ян отримав наскрізне кульове поранення грудного відділу не сумісне із життям.

Щирі співчуття близьким та рідним.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.