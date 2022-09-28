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Франція відправить в Україну 1000 тонн гуманітарного вантажу

Ольга Денисяка

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У Парижі розкрили деталі гуманітарного вантажу для України вагою понад 1000 тонн, який днями вирушить морським шляхом з Марселя через Румунію.  Як пише Європейська правда, про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

Судно має вирушити з порту Марселя 28 вересня і прямуватиме до порту Констанци у Румунії. На подію приїдуть міністерка закордонних справ Катрін Колонна та представники регіонів і залучених організацій.

МЗС Франції зазначає, що це «безпрецедентний» морський гуманітарний вантаж, що має закрити частину потреб у низці сфер. 

«Ця операція, що здійснюється через Механізм цивільного захисту ЄС, вчергове засвідчує солідарність з Україною Франції, її територіальних громад, громадянського суспільства та бізнесу», – зазначають у комюніке.

Так, для потреб цивільного захисту передають 15 пожежно-рятувальних машин, з яких п’ять – вживані і 10 нових; вісім «моторизованих плавзасобів» та 19 тонн засобів для рятувальних операцій і засобів індивідуального захисту.

Для медичних потреб передають 25 тонн найнеобхідніших медичних засобів і препаратів, у тому числі для реанімації, а також медичний автомобіль з радіологічним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження на місці;

Для підтримки людей, що не мають нормального доступу до продуктів харчування, передають 60 тисяч пайків (по два обіди в кожному), 48 тонн готових продуктів харчування, 13 тонн молока.

Також передають генератори, будматеріали, 200 метрів імпровізованих мостів, які допоможуть швидко відновлювати інфраструктуру.

З Констанци вантаж перевезуть до гуманітарного хабу у Сучаві, його поїдуть супроводжувати французькі рятувальники. Далі, у контакті з посольствами Франції в Україні та Румунії, складові вантажу передадуть ДСНС, Міністерству охорони здоров’я, на Чернігівщину, Харківщину, Одещину та у Стрий.

«Як і пообіцяла Франція під час конференції у Лугано, зусилля з відбудови будуть зосереджені зокрема на Чернігівщині – через механізм патронату, запропонований президентом Володимиром Зеленським», – зазначає МЗС Франції.

До збору вантажу долучилися низка французьких регіонів (Гран-Ест, столичний Іль-де-Франс, Прованс-Лазурний берег, департамент Буш-дю-Рон), МВС, МОЗ, Фундація CMA CGM, пожежники Марселя (Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille) та низка організацій (Tulipe, les Architectes de l’urgence, le Cerema, Cofigeo, la Fondation Aéroports de Paris, le Groupe Lactalis et Matière).

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