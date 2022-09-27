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Закриття лікарні у Львові: професорка медуніверситету припинила голодування

Ольга Денисяка

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У понеділок, 26 вересня, професорка кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Далина Галицького Олеся Кіхтяк припинила оголошене шість днів тому голодування. До такого протесту вона вдалась через закриття ендокринологічного центру. Про це йдеться у Facebook Львівського клінічного центру ендокринології.

Професорка припинила голодування через погіршення самопочуття, що, за даними центру, загрожувало її життю та здоров’ю.

«У зв’язку з загрозою для життя та здоров’я Олесі Павлівни колективи нашого центру та кафедри ендокринології вмовили її припиняти голодування. Дякуємо, Олеся Кіхтяк , за вашу позицію та непохитну волю. Ми всі бажаємо вам здоров’я, адже ви своєю роботою вже не одній людині допомогли його зберегти», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Львівська облрада на засіданні 20 вересня прийняла рішення про реорганізацію Львівського обласного лікувально-діагностичного ендокринологічного центру та Львівського обласного центру радіаційного захисту населення. У результаті два медичні заклади перестали існувати як окремі структури – їх приєднали до Львівського обласного клінічного діагностичного центру.

Через це вже наступного дня, 21 вересня професорка кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Далина Галицького Олеся Кіхтяк оголосила голодування. Своїм голодуванням вона прагнула привернути увагу суспільства та влади до проблеми закриття ендокринологічного центру.

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