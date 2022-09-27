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Валерій Маркус розпочав продаж книг, щоб зібрати на зброю

Ольга Денисяка

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Один із керівників 47-го Штурмовому полку, письменник Валерій Маркус оголосив про початок благодійного продажу книги «Сліди на дорозі». Всі зібрані кошти підуть на закупівлю сучасної зброї. Про це він повідомив у Facebook.

Валерій Маркус є автором книги «Сліди на дорозі». Наразі в багатьох книгарнях цієї книги немає, але на складі залишились кілька тисяч примірників. Аби зібрати кошти на озброєння підрозділу, автор оголосив про початок благодійної акції. Тепер придбати примірник можна на сайті, ціна – 1000 грн, а всі зібрані кошти підуть на закупівлю зброї.

«З сьогоднішнього дня і до кінця тижня ми відкриваємо на сайті продаж книг, з якого усі зібрані кошти (окрім податків, бо податки треба платити) підуть на допомогу 47 Штурмовому полку. Ціна за примірник 1000 грн. Ми не будемо вираховувати навіть собівартість, повністю увесь дохід піде на закупівлю зброї. Буде це сто тисяч, чи кілька мільйонів – неважливо. Увесь дохід – на зброю», – написав Валерій Маркус.

Загалом необхідно зібрати суму – 2.5 мільйонів доларів. За ці кошти фонд придбає сучасне озброєння для всього полку.

Реквізити благодійного фонду Markus Foundation за цим посиланням.

Книгу «Сліди на дорозі» можна придбати на сайті за цим посиланням.

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