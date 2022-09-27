В Україні знищили ще 550 російських військових

Протягом понеділка, 26 вересня, українська армія знищила ще 550 окупантів, 16 їхніх танків і один винищувач, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Із 24 лютого до ранку 27 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:
особового складу – 57 750 осіб ліквідовано (+550);
танків ‒ 2306одиниць (+16);
бойових броньованих машин ‒ 4881 одиниць (+24);
артилерійських систем – 1378 одиниць (+9);
РСЗВ – 331 одиниць (+1);
засоби ППО – 175 одиниці (+3);
літаків – 261 одиниць (+1);
гелікоптерів – 224 одиниці (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 одиниць (+7);
крилаті ракети – 241 одиниця (+0);
кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 одиниць (+19);
спеціальна техніка – 131 одиниця (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Андрій Котенський