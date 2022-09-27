В Україні офіційно заборонили експорт товарів до РФ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про заборону експорту українських товарів на територію Росії. З початку повномасштабного вторгнення заборона діяла де-факто, однак на правовому рівні це затвердили лише зараз. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Так, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 27 вересня. Зокрема постанова забороняє вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною державою або країною призначення яких є РФ.

Зазначимо, заборона діє до закінчення воєнного стану та «припинення застосування РФ недружніх дій проти України.»

Наголосимо, експорт товарів до Росії де-факто було зупинено з початку повномасштабного вторгнення. Наразі рішення закріпили й на правовому рівні.

«Ця постанова – ще один із багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й запобігання агресії в майбутньому», – пояснила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Уряд прогнозує, що це рішення не матиме негативних наслідків для економіки України. За даними статистики, з березня по червень 2022 року експорт українських товарів до Росії становив лише 4,2 мільйона доларів. Зокрема це була продукція з чорних металів на 4,189 мільйона доларів та хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів.

Для порівняння: тільки в січні 2022 року українські підприємства експортували до РФ товари на 250 мільйонів доларів.

Окрім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, які мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами Росії, установити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. Тепер вони зможуть сконцентрувати активність на ринках інших країн.