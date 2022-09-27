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Україна не проти переговорів з РФ, – Данілов

Анастасія Диняк

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна ніколи не була проти переговорів з РФ, однак лише щодо контрибуцій та репарацій. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Так, Данілов наголосив, що чим довше Росія відтягує питання щодо контрибуцій та репарацій, тим гірші умови та більші суми на неї чекають.

«Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків», – зазначив він.

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