Україна не проти переговорів з РФ, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна ніколи не була проти переговорів з РФ, однак лише щодо контрибуцій та репарацій. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Так, Данілов наголосив, що чим довше Росія відтягує питання щодо контрибуцій та репарацій, тим гірші умови та більші суми на неї чекають.

«Завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків», – зазначив він.