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Росіяни вбили в Україні 395 дітей

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 27 вересня щонайменше 1171 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф: 395 дітей загинуло та понад 776 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 401, Харківській – 231, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26. Всі дані ще встановлюються.

26 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Первомайський Харківської області загинула 13-річна дівчинка. Стало відомо, що на початку квітня внаслідок обстрілів окупантами м. Рубіжне Луганської області загинуло троє дітей.

26 вересня у результаті артилерійського обстрілу військами РФ м. Красногорівка Донецької області поранено дівчинку 13 років. Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами, встановлено, що 5 березня внаслідок обстрілу с. Бузова Київської області отримала поранення малолітня дівчинка. Також під час фіксації фактів збройного агресії встановлено, що 7 березня через обстріли м. Золочева Харківської області травмовано 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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