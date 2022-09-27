Повітряні сили збили літак та три безпілотники рф

27 вересня зенітно-ракетні війська збили в небі над Миколаївщиною штурмовик Су-25, також за день повітряні сили збили ще три ворожі безпілотники. Про це йдеться у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

27 вересня на Миколаївщині, близько 13:30 год, підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили ворожий штурмовик Су-25.

Крім того, з початку поточної доби підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три БпЛА оперативно-тактичного рівня, можливо – ударні (інформація уточнюється).

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