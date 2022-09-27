Особливо гостра ситуація – на Донеччині, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на Донеччині спостерігається «особливо гостра ситуація». Україна робить все можливе, аби стримати ворожу активність окупантів, які кинуті на передову, як гарматне м’ясо. Про це заявив гарант держави під час свого відеозвернення до Українців.

«Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме Донеччина зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, попри оочевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель.

«Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента України, поразка росіян на цьому напрямку – неминуча. Росія просто позбавляє життя своїх людей.

«Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих. На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської ж влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя», – переконаний Володимир Зеленський.

Фото: Генштаб ЗСУ

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.