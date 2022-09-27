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Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по позиціях росіян

Анастасія Диняк

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Українські льотчики завдали 10 ударів по позиціях російських окупантів та успішно атакували сім осередків ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У вівторок, 27 вересня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили літак Су-25 та 5 безпілотників різного типу.

Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Наразі втрати окупантів уточнюються.

Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво РФ намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях.

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