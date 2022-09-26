У трубі «Північного потоку-2» раптово впав тиск газу: «Десь має бути дірка»

У ніч на понеділок в газопроводі «Північний потік-2» сталося раптове падіння тиску. Про це повідомили німецькі медіа з посиланням на агентство DPA, пише Європейська правда.

Відзначається, що у трубі було виявлено втрату тиску, про що негайно було поінформовано відповідальні військово-морські органи влади Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії, повідомив представник оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Ульріх Ліссек. Наразі невідомо, що стало причиною падіння тиску.

Ліссек заявив агентству, що «десь має бути дірка, тільки ніхто не знає, де». Не виключено, що газ просочується у прибережній зоні.

Розслідувати причини падіння тиску Nord Stream 2 AG дуже складно: діють санкції, співробітників майже немає, а кошти заморожені.

За словами Ліссека, у Любміні, на місці виходу трубопроводу в Німеччині, немає персоналу Nord Stream 2 AG.

Міністерство економіки оголосило в Берліні, що причини та точні факти інциденту ще не зрозумілі. «Наразі ми зв’язуємося з відповідною владою, щоб прояснити це питання», – сказала прессекретар.

За даними данського регулятора, розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії. За попередніми даними прорив газу зафіксовано у прибережних водах острову Борнхольм.

Подвійна нитка газопроводу «Північний потік-2» завдовжки 1230 км проходить з Росії через Балтійське море до Німеччини. Вона добудована та заправлена ​​газом, але ніколи не імпортувала газ.

Федеральний уряд Німеччини призупинив процес затвердження завершеноого газопроводу у лютому, незадовго до нападу Росії на Україну.

Зараз Німеччина, за даними ЗМІ, обмірковує експропріацію частини «Північного потоку-2».

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