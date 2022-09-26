У Львові виступить гурт «Фіолет»

Гурт «Фіолет» запрошує на великий сольний концерт у Львові, що заплановано на 22 жовтня на сцені FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24), повідомили організатори VINIL Concert agency.

Початок концерту о 19:00.

У програмі, крім нового матеріалу – композицій, написаних з початку повномасштабного вторнення росії в Україну, «Фіолет» не омине увагою і свої потужні хіти. Буде «Бібліотека», яка стала трендом TikTok та багато інших улюблених пісень і сюрпризів.

«Великий сольник найвідвертіших рокерів України гурту «Фіолет». Повний склад. Максимум драйву, свіжих та улюблених синглів і сюрпризи! Вечір, який точно не забудеться і який ми повинні провести разом», – запрошують організатори.

Лідер рок-гурту «Фіолет» та супутніх сайд-проєктів, український музикант, письменник, громадський діяч, арт-директор фестивалю Бандерштат – Сергій «Колос» Мартинюк зазначив, що його улюблені осінні концерти відбуваються саме у Львові.

«Бо Львів для мене – це еталонна осінь. Приблизно так, як київська весна. Зрештою, де ще співати «Вечірній Львів», як не там? Приїдемо, як раніше, з кращим і новим, тому тримайтесь. Зустрінемося і до Перемоги!», – запросив Колос.

Як відомо, гурт «Фіолет» – український музичний гурт що виник у місті Луцьк, у 2009-му році. За плечима команди участь у талант-шоу, 4 лонпплея, дві лайв-платівки та вже 5 EP.



Кошти зібрані на концерті буде скеровано на підтримку війська та ВПО.

Квитки можна придбати за посиланням lviv.karabas.com

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