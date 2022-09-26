Львівські лікарі витягнули зі стравоходу дитини п’ять магнітних кульок

У львівському ОХМАТДИТі медики врятували 7-річну дівчинку, у стравоході якої застрягли п’ять магнітних кульок. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

З’ясувалось, що 7-річна дівчинка проковтнула магнітні кульки під час гри. П’ять невеликих кульок застрягли в стравоході, тож вона почала задихатись. Батьки негайно викликали «швидку», тому малечу вчасно привезли до лікарні.

Медики кажуть, що якби магнітні кульки просунулись вниз до кишківника, то це могло б спричинити утворення отворів на його стінках.

«Коли дитину привезли в лікарню, їй невідкладно зробили рентген. Аби не допустити потрапляння магнітів у кишківник, що могло викликати перфорацію його стінок, хірурги одразу ж за допомогою сучасних щипців дістали їх зі стравоходу», – йдеться в повідомленні.

Лікарі закликають батьків уважніше вибирати іграшки для дітей, а також пояснювати їм про ризики потрапляння сторонніх предметів у стравохід.

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