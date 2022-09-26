Львів’ян запрошують на благодійний концерт Іллі Найди

14 жовтня у Lviv Dovzhenko Centre відбудеться благодійний концерт на Покрови Іллі Найди. Про це повідомили організатори VINIL Concert agency.
Початок о 19:00,
«Справжній народний улюбленець Ілля Найда дасть лише один концерт. Приходьте та кличте друзів», – запрошують організатори.
Частина коштів з концерту буде передана на ЗСУ.
Квитки можна придбати за посиланням bit.ly
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Омелян Шевчук