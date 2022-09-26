Єврокомісія оновить принципи візової політики через росіян, які втікають від мобілізації

Посли ЄС у понеділок домовились доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з огляду на велику кількість росіян, які намагаються втекти від мобілізації. Про це повідомив редактор з питань Європи «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, пише Європейська правда.

Посли ЄС зустрілися у понеділок вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які рятуються від мобілізації, зазначив Джозвяк.

Вони домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з урахуванням національної безпеки держав-членів.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив «часткову мобілізацію» з метою призову 300 тисяч резервістів для війни з Україною. Заява Кремля призвела до того, що багато росіян вирішили втекти з країни, щоб уникнути призову. В ЄС тривають дебати щодо того, чи слід допускати громадян РФ, які ухиляються від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби «з міркувань совісті».

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