ОСТАННІ НОВИНИ

Єврокомісія оновить принципи візової політики через росіян, які втікають від мобілізації

Андрій Котенський

|

Посли ЄС у понеділок домовились доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з огляду на велику кількість росіян, які намагаються втекти від мобілізації. Про це повідомив редактор з питань Європи «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, пише Європейська правда.

Посли ЄС зустрілися у понеділок вранці, щоб обговорити скоординований підхід до росіян, які рятуються від мобілізації, зазначив Джозвяк.

Вони домовилися доручити Єврокомісії оновити керівні принципи візової політики щодо Росії з урахуванням національної безпеки держав-членів.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив «часткову мобілізацію» з метою призову 300 тисяч резервістів для війни з Україною. Заява Кремля призвела до того, що багато росіян вирішили втекти з країни, щоб уникнути призову. В ЄС тривають дебати щодо того, чи слід допускати громадян РФ, які ухиляються від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби «з міркувань совісті».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

всі статті
Львівський портал