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До Львівського онкоцентру приїхав міністр охорони здоров’я

Анастасія Диняк

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Так, у понеділок, 26 вересня, Віктор Ляшко приїхав до Львівського онкоцентру, у якому надають повний комплекс медичної допомоги хворим з онкопатологіями. Щорічно у центрі проводять понад 8,5 тисяч оперативних втручань.

Міністр поспілкувався зі завідувачами відділень, оглянув операційний блок та післяопераційні палати. Також Ляшко розповів про онкологічний пакет, який допоможе медичним закладам компенсувати усі необхідні витрати.

«Міністерство охорони здоров’я України готове забезпечувати заклади лапароскопічними стійками, ремонтувати приміщення та купувати товари, яких потребують пацієнти», – пояснив Козицький.

Також Ляшко наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни фінансування за програмою медичних гарантій не призупиняли.

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