ЗСУ збили винищувач і «рятувальний» вертоліт росіян

Збройні Сили України успішно збили ворожий винищувач, а також «рятувальний» вертоліт, який намагався евакуювати збитого пілота російських окупантів. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними відомства, 25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили бойовий вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

Варто додати, що підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

Фото ілюстративне

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