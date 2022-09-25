ЗСУ ліквідували вже 56 700 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 700 військових, 2 275 танки, 259 літаків та 220 гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
З 24 лютого по 25 вересня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано
танків ‒ 2275 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 4835 (+25) од,
артилерійських систем – 1368 (+7) од,
РСЗВ – 328 (+1) од,
засоби ППО ‒ 171 (+1) од,
літаків – 259 (+4) од,
гелікоптерів – 220 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
крилаті ракети ‒ 241 (+1),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
спеціальна техніка ‒ 130 (+4).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський