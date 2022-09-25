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ЗСУ ліквідували вже 56 700 російських військових

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 56 700 військових, 2 275 танки, 259 літаків та 220 гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого по 25 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу  ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано

танків   ‒ 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин   ‒ 4835 (+25) од,

артилерійських систем – 1368 (+7) од,

РСЗВ – 328 (+1) од,

засоби ППО  ‒ 171 (+1) од,

літаків  – 259 (+4) од,

гелікоптерів  – 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня   – 966 (+10),

крилаті ракети   ‒ 241 (+1),

кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка  ‒ 130 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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