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Україна отримала NASAMS, – Зеленський

Андрій Котенський

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Україна отримала перші зенітні ракетні комплекси NASAMS, які суттєво посилить протиповітряну оборону. Про це заявив Арезидент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS.

Володимир Зеленський подякував за посилення Української армії, але також зауважив, що отримання ЗРК NASAMS недостатньо аби захистити всю країну.

За його словами, Сполучені Штати щомісяця виділяють 1,5 мільярда доларів на підтримку бюджету України та ведення оборонних дій. Однак, Україна потребує ще більше систем ППО, щоб захистити всіх українців та повернути їх додому. Коли ми зможемо гарантувати безпеку людей запрацює економіка, наші люди платитимуть податки і це буде дешевше для всіх.

«Ми дуже вдячні за HIMARS та інші РСЗВ, які дають нам можливість вести наступ. Наша армія перехоплює ініціативу, рубає технічні можливості Росії. По-друге, артилерія. Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримувати танки із США, а також із Європи. Наше завдання – захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю та врятувати наш народ. Ось чому танки є дуже важливими як приклад для всього світу», – заявив Зеленський в інтерв’ю.

NASAMS – пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

ЗРК NASAMS ефективний у протидії крилатим ракетам. Здатн знищувати ворожі цілі на висоті до 16 км та відстані 30 км.

Час залпу батареї всім боєкомплектом – не більше 12 секунд.

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