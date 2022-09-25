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У Херсоні ліквідували колишнього нардепа колаборанта Олексія Журавко

Андрій Котенський

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В результаті вибуху у херсонському готелі, де часто селились військові та кремлівські пропагандисти було знищено одного з ідейних натхненників так званого «референдуму», колаборанта та ексрегіонала Олексія Журавко. Про це повідомляють кремлівські ЗМІ та гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов. Також про ліквідацію Журавко пишуть місцеві журналісти та представники української влади, повідомляє ДТ.

«Сьогодні ЗСУ надіслали свій бюлетень організаторам і пропагандистам «референдуму» в наслідок чого загинув автор епічної крінжатіни, та постійного фейлу про «хлопчика в трусіках», бандерівців, що їдять дітей, єксдепутат Верховної Ради Олексій Журавко. Ви навіть не уявляєте яке полегшення зараз відчули Олешки», – повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

«Ранок з гарних новин. Повідомляють, що в Херсоні на концерт Кобзона потрапив Журавко. Той, що активно закликав бомбити Маріуполь та радісно виправдовував окупацію ціною життів маріупольців», – повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Олексій Журавко відомий своєю антиукраїнською позицією. В грудні 2020 року СБУ заочно оголосила підозру Журавку у створенні терористичної організації та діях щодо повалення конституційного ладу України.

Журавко був народним депутатом п’ятого та шостого скликань Верховної Ради (загалом з 2006 по 2012 рік) від проросійської «Партії Регіонів».

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