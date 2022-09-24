Жоден з визволених полонених не бачив представників Червоного Хреста, – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден із звільнених українських військовополонених не бачив представника Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це він повідомив у Телеграмі.

«Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити», – написав Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що на початку жовтня планує зустріч із керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві щодо саме щодо цієї ситуації

«Їх мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції… Вони були присутні під час виходу з «Азовсталі» наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов’язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося», – наголосив Лубінець.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

У патронатній службі «Азова» повідомили, що звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії. Усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

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