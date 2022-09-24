Зеленський озвучив свою «формулу миру» з п’яти пунктів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на Генасамблеї ООН запропонувала свою «формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин». Про це президент заявив під ча звернення ввечері 23 вересня.

«Україна запропонувала на Генасамблеї формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне», – заявив Зеленський.

За словами президента, у «формулі миру» є 5 пунктів:

Перший: покарання агресора.

Другий: захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні.

Третій: відновлення безпеки й територіальна цілісність.

Четвертий: гарантії безпеки.

Пʼятий: рішучість досягати всього цього разом з нами – рішучість світової більшості.

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