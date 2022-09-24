ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали колаборанта, який був «начальником поліції» під час окупації Ізюма

Ольга Денисяка

|

Правоохоронці затримали експоліцейського, який під час окупації Ізюма співпрацював із російськими військами та обіймав посаду в так званій поліції. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Facebook.

Встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області». Згодом за допомогу окупантам він отримав «підвищення» та став «начальником відділу дільничних інспекторів».

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України. Йому повідомили про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал