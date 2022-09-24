За день від обстрілів рф постраждали понад 20 населених пунктів, – Генштаб

В суботу, 24 вересня, від обстрілів російських військ постраждали понад 20 населених пунктів в Україні. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку та намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Ворог і далі цинічно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

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