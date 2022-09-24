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В Ердогана розповіли деталі обміну полоненими

Ольга Денисяка

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Туреччина брала участь у нещодавньому обміні 5 командирів з «Азовсталі». Однак спершу у списку було 15 імен, але їх не вдалося узгодити. Як пише hromadske, про це для CNN Turk повідомив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, обмін обговорювали приблизно 3-3,5 місяці. Ердоган уже вів перемовини про обмін, коли у серпні зустрівся з Зеленським у Львові.

Спершу в переліку було 15 імен військових, яких мають доставити до Туреччини.

«Не вдалося узгодити всі 15 імен. Той список не дійшов до Львова. Він був скорочений до п’яти імен. Ці п’ятеро людей залишаться у нас у безпеці до закінчення війни», — пояснив Калин.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

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