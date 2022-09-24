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У Львові невідомий чоловік напав на інкасаторів

Ольга Денисяка

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24 вересня невідомий чоловік напав на інкасаторів та спробував пограбувати їх машину. Під час втечі він викинув гроші. Зараз невідомого розшукує поліція. Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався близько 12:00 год. на вулиці Петлюри у Львові.

У повідомленні йдеться, що невідомий  заліз в машину до інкасаторів та вкрав гроші. Чоловік відразу спробував втекти і викинув гроші просто посеред вулиці. Також зазначається, що пролунав один попереджувальний вистріл. Зараз його розшукує поліція.

«Інкасатори доганяли чоловіка, він викинув гроші і втік. Хлопці інкасатори збирали гроші по вулиці. Також свідки зазначають що було кілька пострілів. Чоловік з слів свідків також був озброєний. Був один попереджувальний вистріл інкасатором, нападник втік, поліція встановлюється особа,  яка вчинила напад», – написав Ігор Зінкевич.

Наразі правоохоронці розшукують нападника і встановлюють всі деталі.

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