У Львові невідомий чоловік напав на інкасаторів

24 вересня невідомий чоловік напав на інкасаторів та спробував пограбувати їх машину. Під час втечі він викинув гроші. Зараз невідомого розшукує поліція. Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався близько 12:00 год. на вулиці Петлюри у Львові.

У повідомленні йдеться, що невідомий заліз в машину до інкасаторів та вкрав гроші. Чоловік відразу спробував втекти і викинув гроші просто посеред вулиці. Також зазначається, що пролунав один попереджувальний вистріл. Зараз його розшукує поліція.

«Інкасатори доганяли чоловіка, він викинув гроші і втік. Хлопці інкасатори збирали гроші по вулиці. Також свідки зазначають що було кілька пострілів. Чоловік з слів свідків також був озброєний. Був один попереджувальний вистріл інкасатором, нападник втік, поліція встановлюється особа, яка вчинила напад», – написав Ігор Зінкевич.

Наразі правоохоронці розшукують нападника і встановлюють всі деталі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.