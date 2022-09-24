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СБУ встановила особу російського командира, який наказував катувати українців

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Про це йдеться у Facebook СБУ.

В ході оперативної роботи Служба безпеки встановила особу російського командира, який санкціонував катування українців у тимчасово окупованому Херсоні.

Мова йде про заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним «Альфа».

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні.

«За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном. Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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