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Росіяни влучили по багатоповерхівці Запоріжжі: є загиблі та поранені

Ольга Денисяка

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Вночі 24 вересня російські війська влучили ракетою в багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще дев’ятеро людей поранені. Про це повідомив в Телеграмі в.о. міського голови Анатолій Куртєв.

Внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано. Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву.

Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках. Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

За даними в.о. міського голови постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано, одна жінка загинула.

Тим людям, які залишилися без житла, міська влада пропонує поселення у найближчому дитячому садку. Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте на 15-80.

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