Путін не дозволив військам відступити з Херсона, – NYT

Президент Росії Володимир Путін не дозволив російським військовим відступити з Херсона, попри прохання своїх командирів на місцях, і нині особисто займається стратегічним плануванням війни проти України – це призвело до напруженості між ним та вищим військовим керівництвом РФ. Як пише УП, про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників

«Президент Росії Володимир Путін останніми тижнями більш активно займається стратегічним плануванням війни в Україні, в тому числі він відхилив прохання своїх командирів на місцях дозволити їм відступити з життєво важливого південного міста Херсона», – йдеться в повідомленні.

Видання відзначає, що відхід з Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через річку Дніпро, зберігши свою техніку і врятувавши життя солдатів. Але такий відступ став би ще одною принизливою публічною поразкою Путіна у війні, і приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.

Американці підкреслюють, що деокупація Херсона, – який росіяни захопили першим на початку війни і який наразі залишається єдиним окупованим обласним центром України, – була б великим досягненням для президента Володимира Зеленського.

Але Путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну і став брати на себе ще більшу роль у війні, зокрема, говорить командирам, що стратегічні рішення на місцях приймає він сам.

Крім блокування відступу з Херсона, Путін поставив під сумнів наміри росіян закріпитися на північному сході біля річки Оскіл, до якої український контрнаступ дійшов цього місяця. За словами американського чиновника, Путін виступив проти відступу і там, тому що він не хоче віддавати Зеленському нічого, що виглядало б як перемога.

Зазначається, що відмова Путіна від відведення військ з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських військових, які в основному були відрізані від своїх ліній постачання, і які вважають, що вони можуть залишитися сам на сам з українським військом.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що «ситуація в Україні явно динамічна», і хоч ще занадто рано для повної оцінки, але особисто йому «ясно, що стратегічна ініціатива перейшла до українців».

За словами американських чиновників, різне бачення Путіна і військового командування щодо лінії фронту в Херсоні ілюструє те, наскільки критично важливою є війна на півдні України для обох сторін.

Американці переконані, що попри нещодавні успіхи України на північному сході, територія навколо Херсона є критично важливим театром військових дій, що має глибокі стратегічні наслідки для Києва і Москви.

За словами американських офіційних осіб, розбіжності у баченні ведення війни на Херсонщині – це лише останнє непорозуміння між Путіним та його вищим командуванням.

Американці зазначають, що вищі російські офіцери неодноразово ставили під сумнів початкові плани війни, особливо перший етап, який передбачав швидке захоплення Києва. Вони вважали, що Путін йде на війну з недостатньою кількістю військ і озброєння, і їхні побоювання виявилися правильними.

Повідомляється, що після поразки під Києвом Путін послабив свій контроль над військовим плануванням і дозволив старшим генералам створити нову стратегію. Вона була фактично війною на виснаження і дозволила Росії просунути свою армію вперед на сході України.

За даними американських чиновників, хоч Путін і прийняв деякі рекомендації військового командування, включно з мобілізацією, його участь в ухваленні рішень створила напруженість.

Путін вимагає стратегії без подальших відступів, але на фоні успішного контрнаступу України російське військове керівництво розділилося у думках щодо того, як реагувати на вказівки президента РФ – одні вважають, що їх треба виконувати, а інші – що варто чинити опір наказам диктатора.

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