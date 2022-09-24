На фронті загинув 23-річний львів’янин

Захищаючи Україну від російських загарбників, на фронті загинув 23-річний військовий Вячеслав Волгін. Про це йдеться у Facebook Сихів медіа.

В боротьбі за нашу незалежність загинув сихівчанин Вячеслав Волгін. Хлопець народився і виріс на Сихові. Захиснику було 23 роки.

Сихівчанин загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання, Вячеслав був частиною 80-ї десантно-штурмової бригади. У нього залишились мати, дружина та сестра.

Додамо, що в суботу, 24 вересня, Львів прощатиметься з Артемом Толочком, Миколою Панченком, Юрієм Поповим, Богданом Жиловським та Олександром Пилипенком, які загинули у боях з російськими окупантами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.