Львівщина втратила ще трьох захисників

Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинули ще троє захисників з Львівщини.
Валерій Матвійчук
Загинув 22 вересня під час виконання бойового завдання на сході України. 58-річний захисник був родом з міста Самбора.
«22 вереся на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув її захисник, наш земляк − підполковник Матвійчук Валерій Анатолійович, 01.01.1964р.н», – повідомили в міськраді Самбора.
Тарас Мазепа
42-річний захисник з Нового Роздолу загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу на Донеччині.
«В результаті бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу на Донеччині загинув мешканець міста Новий Розділ, Мазепа Тарас Михайлович 1980 р.н», – розповіли в Новороздільській міській раді.
Олександр Райчук
Під час виконання службових обов’язків із захисту Батьківщини загинув 30-річний Райчук Олександр з Червоноградщини.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка