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Львівщина втратила ще трьох захисників

Ольга Денисяка

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Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинули ще троє захисників з Львівщини.

Валерій Матвійчук

Загинув 22 вересня під час виконання бойового завдання на сході України. 58-річний захисник був родом з міста Самбора.

«22 вереся на Сході України, під час виконання бойового завдання, загинув її захисник, наш земляк − підполковник Матвійчук Валерій Анатолійович, 01.01.1964р.н», – повідомили в міськраді Самбора.

Тарас Мазепа

42-річний захисник з Нового Роздолу загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу на Донеччині.

«В результаті бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу на Донеччині загинув мешканець міста Новий Розділ, Мазепа Тарас Михайлович 1980 р.н», – розповіли в Новороздільській міській раді.

Олександр Райчук

Під час виконання службових обов’язків із захисту Батьківщини загинув 30-річний Райчук Олександр з Червоноградщини.

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