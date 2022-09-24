Генштаб розповів про ситуацію на всіх напрямках

У Генеральному штабі ЗСУ опублікували вечрінє зведення, в якому розповли про ситуацію на всіх напрямках. Про це йдеться у Facebook Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник завдавав вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 60 вильотів БпЛА.

У зведенні також йшлось про те, що в суботу, 24 вересня, від обстрілів російських військ постраждали понад 20 населених пунктів в Україні.

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