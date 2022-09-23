У Львові викрили хакерів, які працювали на РФ

У Львові працювала хакерська група, яка викрала інформацію з понад 30 мільйонів акаунтів українців та громадян країн ЄС. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Так, за даними СБУ, до складу злочинного угрупування входили хакери зі Львова. Зловмисники працювали в інтересах РФ, зокрема вони зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу.

Згодом персональні дані громадян хакери продавали а гроші отримували на заборонені в Україні електронні платіжні системи. За попередніми даними, зловмисники встигли продати дані з близько 30 мільйонів акаунтів та одержали за це майже 14 мільйонів гривень.

Їхніми «клієнтами» були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових «новин» з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до двох років за ґратами.