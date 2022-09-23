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На Львівщині медиків викрили на продажу довідок для ухилянтів

Ольга Денисяка

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Поліцейські викрили медичних працівників однієї з лікарень Львівської області на виготовленні фальшивих довідок про непридатність до служби в ЗСУ. Свої послуги лікарі оцінили в 1000 доларів США. Про це йдеться у Facebook Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як встановили правоохоронці, група працівників медичного закладу налагодила корупційну схему визнання осіб непридатними до служби у лавах ЗСУ за станом здоров`я. Вартість прийняття такого рішення та видачі відповідного висновку лікарської комісії становила 1000 доларів США «винагороди».

22 серпня затримали одного із фігурантів – лікаря-члена комісії. В його службовому кабінеті поліцейські вилучили 300 доларів США, які він одержав як частину неправомірної вигоди. Ще 100 доларів США було вилучено з кишені халата другого лікаря, котрі йому передав «колега по справі».

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення викритим лікарям про підозру та обрання запобіжних заходів. За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

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